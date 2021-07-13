Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sağlık Oluversin Gari
23:15 Sağlık Oluversin Gari
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:50 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Kong: Kafatası Adası
TV8 YAYIN AKIŞI
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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