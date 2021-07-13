Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sağlık Oluversin Gari

23:15 Sağlık Oluversin Gari

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Kong: Kafatası Adası



TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye