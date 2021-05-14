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TV Yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akıncı, Kırmızı Oda, Payitaht yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 14 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Yarını Yok

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Yüz Numaralı Adam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:40 Ezgi Sertel
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı ODA

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