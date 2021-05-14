Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Yarını Yok

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Yüz Numaralı Adam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:40 Ezgi Sertel

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Kırmızı ODA