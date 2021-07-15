Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Efsanenin Yükselişi 'Yabancı Film'
22.45 Akrep Kral 'Yabancı Film'
00.30 Efsanenin Yükselişi 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.45 Akrep Kral 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.00 Fetih 1453 'Türk Filmi'
05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.15 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Son Ultimatom 'Yabancı Film'
22.30 Son Ultimatom 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.45 Operasyon 41 'Yabancı Film'
02.30 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 15 Temmuz Özel
21.00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 'Türk Filmi'
23.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
02.05 Beklenmedik İhanet 'Yabancı Film'
04.05 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Mahrem 'Dizi'
22.30 Börü 'Türk Filmi'
00.55 Mahrem 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Dr. Halit Yerebakan Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
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17:15 Masterchef Türkiye 2021
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