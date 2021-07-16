Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Fulya İle Umudun Olsun
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 İnanılmaz Aile 2
22:30 Titanik
TRT1 YAYIN AKIŞI
15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vikingler: Büyük Macera
21:20 Aile Babası
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:00 Paylaş Benimle
20:00 MasterChef Türkiye
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