Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Fulya İle Umudun Olsun

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 İnanılmaz Aile 2

22:30 Titanik

TRT1 YAYIN AKIŞI

15:20 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vikingler: Büyük Macera

21:20 Aile Babası

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:00 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye