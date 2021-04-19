Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Yerli Dizi
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu
20:00 Maraşlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Mavera
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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