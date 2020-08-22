Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Aile Bağları (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bizim İçin Şampiyon (yerli film)
22.45 Sabahlar Olmasın (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (yabancı film)
22.15 Bir Demet Tiyatro (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Harry Potter ve Ateş Kadehi (yabancı film)
23.15 Çatı Katı Aşk (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bal Kaymak (yerli film)
21.55 Pers Prensi: Zamanın Kumları (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yerli film)
23.55 Filinta (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Yerli Sinema
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
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