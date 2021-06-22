Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Şe Akademi Doğada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Şef Akademi Doğada

04.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.30 Çember: Güven Bana 'Türk Filmi'

02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maraşlı 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

22.45 Black Panther 'Yabancı Film'

01.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

04.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler