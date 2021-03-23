Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;,

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Jack Racher

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokalar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Akıncı



TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:5 Doğru Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021