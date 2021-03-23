Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;,
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Racher
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokalar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:5 Doğru Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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