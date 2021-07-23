Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Böyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Artık Oluversin Gari
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Ayşecik İle Ömercik
18:45 Star Haber
20:00 Kubat İle Müzik Sahnesi
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Alaaddin
22:45 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:35 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Nuh'un Gemisi Cudi'de
22:30 Bayram Sineması
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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