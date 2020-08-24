Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 24 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha 2 (yerli film)
22.15 Deliha 2 (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)
22.45 Hızlı ve Öfkeli 7 (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (yabancı film)
21.45 Matrix Reloaded (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)
23.50 Taksi 3 (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hükümet Kadın 2 (yerli film)
22.25 Savaşın Efsaneleri (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
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