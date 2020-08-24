Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 24 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Deliha 2 (yerli film)

22.15 Deliha 2 (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)

22.45 Hızlı ve Öfkeli 7 (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (yabancı film)

21.45 Matrix Reloaded (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)

23.50 Taksi 3 (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Hükümet Kadın 2 (yerli film)

22.25 Savaşın Efsaneleri (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)