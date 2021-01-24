Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Ramo

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Karayip Korsanları

19.00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 5 Başlı Köpekbalığı

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Hbaer

20:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Sinema

20:00 Survivor 2021

TRT1 YAYIN AKIŞI

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun