Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Karayip Korsanları
19.00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 5 Başlı Köpekbalığı
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 ATV Ana Hbaer
20:00 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Sinema
20:00 Survivor 2021
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
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