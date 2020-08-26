Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak (yerli film)
21.45 Çakallarla Dans 4 (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)
00.15 Bay Yanlış (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kolpaçino Bomba (yerli film)
22.00 Menajerimi Ara (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
22.030 Çarkıfelek (yeni bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Transformers (yabancı film)
23.05 Taksi 5 (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Çınar Ağacı (yerli film)
22.40 Benim Adım Melek (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
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