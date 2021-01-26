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TV Yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 26 Ocak Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 26 Ocak 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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