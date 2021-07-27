Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk AŞk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı



FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 İki Gönül Bir Oluversin Gari

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Pi'nin Yaşamı

22:40 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:66 Doğrusu Ne?

20:00 Son Şaka

22:00 Esraetin Bedeli

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye