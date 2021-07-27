Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk AŞk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 İki Gönül Bir Oluversin Gari
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:40 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:66 Doğrusu Ne?
20:00 Son Şaka
22:00 Esraetin Bedeli
TV8 YAYIN AKIŞI
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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