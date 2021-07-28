Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'
00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'(Tekrar)
04.00 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'(Tekrar)
00.30 Star Market (Tekrar)
02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film'
23.15 Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.15 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Unutursam Fısılda 'Türk Filmi'
16.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Tarzan Efsanesi 'Yabancı Film'
22.10 Şans Kapıyı Çalınca
00.30 Karanlık Sular 'Yabancı Film'
02.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
23.50 Seksenler 'Dizi'
02.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
05.05 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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