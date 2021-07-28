Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'

00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'(Tekrar)

04.00 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'(Tekrar)

00.30 Star Market (Tekrar)

02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film'

23.15 Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.15 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Unutursam Fısılda 'Türk Filmi'

16.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Tarzan Efsanesi 'Yabancı Film'

22.10 Şans Kapıyı Çalınca

00.30 Karanlık Sular 'Yabancı Film'

02.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

23.50 Seksenler 'Dizi'

02.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

05.05 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021