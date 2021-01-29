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TV Yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Son Yaz yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 29 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20Ç00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Burakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz
23:15 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda

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