Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20Ç00 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Burakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz
23:15 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
TV8 YAYIN AKIŞI
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda
YORUMLAR