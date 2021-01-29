Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20Ç00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Burakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Son Yaz

23:15 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda