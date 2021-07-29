Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'
22.15 Avanak Abdi 'Türk Filmi'
00.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.00 Avanak Abdi 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.15 Star Market (Tekrar)
02.10 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Jason Bourne 'Yabancı Film'
22.45 Jason Bourne 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.00 Kutuptaki Felaket 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.30 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Benim Adım Feridun 'Türk Filmi'
16.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Fındıkkıran ve Dört Diyar 'Yabancı Film'
22.00 Şans Kapıyı Çalınca
00.20 E.T. 'Yabancı Film'
02.35 E.T. 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.30 Yerli Dizi
01.40 3'te 3
03.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
YORUMLAR