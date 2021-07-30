Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Kaçış 'Yabancı Film'
02.45 Kaçış 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Hedefim Sensin 'Türk Filmi'
22.30 Hedefim Sensin 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Star Market (Tekrar)
02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Pek Yakında 'Türk Filmi'
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Aşk Sana Benzer 'Türk Filmi'
16.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Mumya (2017) 'Yabancı Film'
22.05 Avatar 'Yabancı Film'
01.00 Buzkıran 'Yabancı Film'
03.25 Buzkıran 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Rampage: Büyük Yıkım 'Yabancı Film'
22.05 Yerli Dizi
00.30 Rampage: Büyük Yıkım 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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