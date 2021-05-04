Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Çöpçüler Kralı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşkı-ı Memnı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR