Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Çöpçüler Kralı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşkı-ı Memnı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI



13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021