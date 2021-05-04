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TV Yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 4 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Çöpçüler Kralı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşkı-ı Memnı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI


13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021

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