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TV Yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kardeşlerim, Savaşçı, Tozkoparan ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 5 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Feryat
16:15 Emine
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:45 Aşk İksiri
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
22:00 Osmanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Kefaret
16:00 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Savaşçı
23:45 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender
21:45 Eşkıya

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor

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