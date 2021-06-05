Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Feryat

16:15 Emine

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:45 Aşk İksiri

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Takip 3: Son Karşılaşma

22:00 Osmanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Kefaret

16:00 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Savaşçı

23:45 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:20 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan İskender

21:45 Eşkıya

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor