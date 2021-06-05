Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Feryat
16:15 Emine
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:45 Aşk İksiri
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
22:00 Osmanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Kefaret
16:00 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Savaşçı
23:45 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender
21:45 Eşkıya
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor
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