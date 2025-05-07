TV yayın akışı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması Paris Saint Germain-Arsenal maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 7 Mayıs Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!