Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ağır Romantik 'Türk Filmi'

22.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Anma Günü 'Yabancı Film'

04.30 Anma Günü 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.15 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Medusa Darbesi 'Yabancı Film'

22.30 Medusa Darbesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.30 Operasyon 41 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde 'Yabancı Film'

22.15 Uzay Yolcuları 'Yabancı Film'

00.25 Adalet 2 'Yabancı Film'

02.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.40 Tozkoparan 'Dizi' (Tekrar)

12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.15 Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'

02.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Yerli Belgesel



TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Masterchef Türkiye 2021

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021