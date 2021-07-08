Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ağır Romantik 'Türk Filmi'
22.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Anma Günü 'Yabancı Film'
04.30 Anma Günü 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.15 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Medusa Darbesi 'Yabancı Film'
22.30 Medusa Darbesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.30 Operasyon 41 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde 'Yabancı Film'
22.15 Uzay Yolcuları 'Yabancı Film'
00.25 Adalet 2 'Yabancı Film'
02.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.40 Tozkoparan 'Dizi' (Tekrar)
12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.15 Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'
02.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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