TV8 yayın akışı 14 Temmuz Survivor 2020 şampiyonunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında bu akşam Barış ve Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele verecek. İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...
TV8 YAYIN AKIŞI (14 TEMMUZ SALI 2020)
20:00 Survivor Büyük Final
01:30 Survivor Ekstra
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
|UYDU
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
|UYDU
|KABLO TV
|DIGITURK
|TELEDÜNYA
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
|Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
|Kanal 28
|HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
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