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TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri - 14 Temmuz TV8 yayın akışında neler var?

TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 14 Temmuz Survivor şampiyonunun belirleneceği final bölümü TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte 14 Temmuz TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8 yayın akışı

TV8 yayın akışı 14 Temmuz Survivor 2020 şampiyonunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında bu akşam Barış ve Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele verecek. İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8 YAYIN AKIŞI (14 TEMMUZ SALI 2020)

20:00 Survivor Büyük Final
01:30 Survivor Ekstra

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDUKABLO TVDIGITURKTELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4		Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34Kanal 28HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL

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