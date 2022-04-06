Musk istedi, Twitter testine başlıyor 0:00 / 0:00

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ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın yüzde 9.2’lik hissesini aldığı Twitter’da ilk istediği değişiklik için düğmeye basıldı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın Twitter’ın en büyük hissedarı olmasının ardından ilk duyurusu, tweet düzenleme (edit) butonu üzerine olmuştu. 80 milyonu aşan takipçilerine “Düzenleme (Edit) butonu ister misiniz?” diye soran Musk’ın anketine şu ana kadar cevap verenlerin sayısı 4.5 milyonu bulurken, bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 74’ü soruya, “Evet” diye cevap verdi.

Elon Musk’ın anketi devam ederken Twitter’ın resmi iletişim ekibinin hesabından düzenleme butonu ile ilgili ilk resmi açıklama geldi.

'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TESTLERİNİ BAŞLATIYORUZ'

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Şimdi herkes soruyor… evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz! hayır, fikri bir anketten almadık. Neyin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin mümkün olduğunu öğrenmek için Twitter Blue ile önümüzdeki aylarda testleri başlatıyoruz” denildi.

TWİTTER YÖNETİMİNE GİRİYOR

Twitter, yaptığı bu açıklamada, her ne kadar “Edit” butonu fikrini Elon Musk’ın anketinden almadıklarını esprili bir yaklaşımla ifade etse de, kullanıcıların uzun yıllardır beklediği bu özelliğin Musk’ın Twitter’ın en büyük hissedarı olmasının hemen ardından bir anketle dile getirmesi süreci de oldukça hızlandırmış görünüyor.