Instagram Tiktok'un bir özelliğini daha alıyor!

Twitter, sesli sohbet tabanlı iletişim uygulaması Clubhouse’a alternatif olarak geliştirdiği Spaces özelliğini güncelledi. Kasım ayında beta süreciyle hayatımıza giren Twitter Spaces, iOS için kullanıma sunulmuştu. Mart’ta bu özelliği Android’e taşıyan sosyal medya ağı, iki mobil işletim sisteminde de sınırlı sayıda kullanıcının denemesine izin veriyordu. Fakat artık bu sınır büyük ölçüde ortadan kalktı.

TWİTTER SPACES KAPSAMA ALANINI GENİŞLETTİ

Twitter, Spaces’i kullanmak isteyenleri memnun edecek bir karara imza attı. Özelliği daha fazla kullanıcının erişimine açtığını duyurdu. 10 kişiye kadar konuşmacıya izin veren platform, bu hamlesiyle Android’deki Clubhouse eksikliğini de doldurmuş oldu. Şirket, yaptığı açıklamada söz konusu kararın Android ve iOS kullanıcılarında geçerli olacağını belirtti. Ancak özelliğin web sürümüne ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

TWİTTER SPACES NASIL KULLANILIR?



– Twitter’ı açın. Sağ alt köşedeki Oluştur (+) düğmesine dokunun ve Spaces’ı seçin.

– Oluşturacağınız sesli sohbet oturumu için isim belirleyin. Ardından “Sohbet odanı başlat” butonuna tıklayın.

– Bir sonraki aşamada, başlatacağınız odayla alakalı birkaç cümlelik açıklama yazın.

Alttaki ekranda; mikrofonu açma/kapatma, emoji, menü, paylaşım ve tüm katılımcıları görebilmenizi sağlayan özel bir üye düğmesi bulunuyor. İhtiyaç duyduğunuz düğmeyi kullanarak sohbet odanızı özelleştirebilirsiniz. Odadaki konuşmacıların ve katılımcıların yanı sıra bekleyen istekleri de bu ekrandan görebilirsiniz.



Takipçilerinizi oluşturduğunuz odaya davet etmek için “Paylaş” düğmesine dokunmanız gerekiyor. Akabinde Twitter, odanıza özel bir bağlantı üretiyor. Bu bağlantıyı da davet etmek istediğiniz kişiye göndermeniz yeterli oluyor.

Spaces yayını esnasında Twitter’da gezinmeniz mümkün. Yayın boyunca odada beklemek zorunda değilsiniz. Profil fotoğrafınızın üstündeki ok simgesine dokunarak oda penceresini küçültebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Spaces penceresi küçülerek yatay bir çubuk haline gelir. Uygulamada gezinirken bir yandan odanızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu kilitlemeniz veya başka bir uygulamaya geçmeniz durumunda, yayın arka planda devam edecek. Kilit ekranına ve bildirim penceresine özel bir Spaces widgetı ekleyen Twitter, kullanıcıların yayınlarına bağlı kalmalarını bu şekilde sağlayacak.

CLUBHOUSE'UN ALTERNATİFLERİ ARTIYOR

Aylık 8 milyon aktif kullanıcısı bulunan Clubhouse, şu an için yalnızca iPhone’da kullanılabiliyor. Android desteği henüz olmayan uygulama, bu platformda büyük bir eksiklik yaşıyor. Bunu fırsat bilen rakipler ise Clubhouse’un boşluğunu doldurmak için kolları sıvamış durumdalar.

Kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden iletişim kurma imkânı sağlayan platforma ilk rakip Twitter’dan gelmişti. Ayrıca Instagram, TikTok, Facebook ve Telegram da Clubhouse rüzgarına kapılan platformlar arasına katılmışlardı.

Sosyal medya devlerinin Clubhouse uygulamasından etkilenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.