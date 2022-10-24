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U2'nun solisti Bono'nun kuzeni kardeşi çıktı!

İrlandalı efsanevi müzik grubu U2'nun solisti Bono, kuzeni zannettiği Scott Rankin'in babası Brendan Robert Hewson'ın yengesi Barbara ile gizli ilişkisinden dünyaya gelen kardeşi olduğunu açıkladı

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  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    Rock grubu U2'nun solisti Bono, kuzeni zannederek büyüdüğü kişiyle kardeş olduklarını söyledi. Bono, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda babasının gizli ilişkisinden dünyaya gelen bir kardeşi olduğunu açıklamıştı. 
  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    Gerçek adı Paul Hewson olan 62 yaşındaki şarkıcı, son röportajında kardeşinin aslında kuzeni sandığı Scott Rankin olduğunu açıkladı.

     
  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    The Irish Sun'ın haberine göre; Bono, 2000 yılında kanser teşhisi konulan babası Brendan Robert Hewson'ın bu sırrını paylaştığını anlattı. Babasını 2001'de kaybeden Bono, annesi Iris'i ise henüz 14 yaşındayken 1974'te kaybetmişti.
  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    "BABAMIN AKLI HEP BAŞKA BİR YERDEYDİ"

    Bono'nun kardeşi ise dayısı Jack ile evli olan yengesi Barbara'dan dünyaya gelmişti. Borsa uzmanı olan kardeşi Scott Rankin için "Her zaman bir kuzenden daha fazlasıydık. Onu ve Barbara'yı hep farklı sevdim. Babamın annemle mutsuz olduğunu biliyordum. Çocuklar böyle şeyleri hissedebiliyor. Babamın aklı hep başka bir yerdeydi. Çünkü kalbi başka bir yerdeydi. Bu gerçeği öğrenmek beni rahatlattı, babamı anlayabilmemi sağladı" dedi.
  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    Bono'nun dayısı 2020'de hayatını kaybetti. Yengesi ise halen Dublin'de yaşıyor. Barbara ve Bob, o yıllarda Katolik Kilisesi'nin baskın olması nedeniyle bu ilişkiyi saklamıştı.
  • U2'nun solisti Bono'nun kuzeni Scott Rankin kardeşi çıktı! - Magazin haberleri

    Bono'nun 50’li yaşlarında olan kardeşi Scott Rankin, borsa analisti ve memur.

    Fotoğraf: Splash News.

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