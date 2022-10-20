ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF. GÜNÜ
DİNİ GÜNLER
01
RECEB
1444
23
OCAK-2023
PAZARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
04
RECEB
1444
26
OCAK-2023
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1444
17
ŞUBAT-2023
CUMA
MİRAC KANDİLİ
01
ŞABAN
1444
21
ŞUBAT-2023
SALI
..........
14
ŞABAN
1444
06
MART-2023
PAZARTESİ
BERAT KANDİLİ
01
RAMAZAN
1444
23
MART-2023
PERŞEMBE
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1444
17
NİSAN-2023
PAZARTESİ
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1444
20
NİSAN-2023
PERŞEMBE
AREFE
01
ŞEVVAL
1444
21
NİSAN-2023
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
02
ŞEVVAL
1444
22
NİSAN -2023
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
03
ŞEVVAL
1444
23
NİSAN -2023
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
01
ZİLKADE
1444
21
MAYIS-2023
PAZAR
..........
01
ZİLHİCCE
1444
19
HAZİRAN-2023
PAZARTESİ
..........
09
ZİLHİCCE
1444
27
HAZİRAN-2023
SALI
AREFE
10
ZİLHİCCE
1444
28
HAZİRAN -2023
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
11
ZİLHİCCE
1444
29
HAZİRAN -2023
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
12
ZİLHİCCE
1444
30
HAZİRAN -2023
CUMA
KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
13
ZİLHİCCE
1444
01
TEMMUZ -2023
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
01
MUHARREM
1445
19
TEMMUZ-2023
ÇARŞAMBA
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1445
28
TEMMUZ -2023
CUMA
AŞURE GÜNÜ
01
SAFER
1445
17
AĞUSTOS-2023
PERŞEMBE
..........
01
R.EVVEL
1445
16
EYLÜL-2023
CUMARTESİ
..........
11
R.EVVEL
1445
26
EYLÜL -2023
SALI
MEVLİD KANDİLİ
01
R.AHİR
1445
16
EKİM-2023
PAZARTESİ
..........
01
C.EVVEL
1445
14
KASIM-2023
SALI
..........
01
C.AHİR
1445
14
ARALIK-2023
PERŞEMBE
..........
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