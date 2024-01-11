1 Şurada Paylaş!









Receb ayına girilmesiyle beraber üç aylar da başlamış olacak. Receb ayından sonra Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek. Üç aylar tüm İslam alemi için kutsal sayılırken üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Receb ayına kaç gün kaldı? İşte, detaylar...