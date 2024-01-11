Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı için geri sayım başladı
Üç aylar ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemizle beraber, "Üç aylar ne zaman başlayacak?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Receb, Şaban ve Ramazan olmak üzere adlandırılan üç aylar İslam alemi için mübarek olarak kabul ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Üç ayların (Receb, Şaban, Ramazan) başlayacağı tarih...
Receb ayına girilmesiyle beraber üç aylar da başlamış olacak. Receb ayından sonra Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek. Üç aylar tüm İslam alemi için kutsal sayılırken üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Receb ayına kaç gün kaldı? İşte, detaylar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Üç aylar, Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
Buna göre;
12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,
11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,
11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlayacak.
RECEB AYINA KAÇ GÜN KALDI?
2024 Receb ayı, 12 Ocak Cuma günü itibarıyla başlıyor.
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ
Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili