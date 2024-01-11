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        Haberler Gündem İnanç Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayına geri sayım! 2024 dini günler takvimi ile Receb ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı ne zaman?

        Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı için geri sayım başladı

        Üç aylar ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemizle beraber, "Üç aylar ne zaman başlayacak?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Receb, Şaban ve Ramazan olmak üzere adlandırılan üç aylar İslam alemi için mübarek olarak kabul ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Üç ayların (Receb, Şaban, Ramazan) başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:14
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        Receb ayına girilmesiyle beraber üç aylar da başlamış olacak. Receb ayından sonra Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek. Üç aylar tüm İslam alemi için kutsal sayılırken üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Receb ayına kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

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        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

        Üç aylar, Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

        Buna göre;

        12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,

        11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,

        11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlayacak.

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        RECEB AYINA KAÇ GÜN KALDI?

        2024 Receb ayı, 12 Ocak Cuma günü itibarıyla başlıyor.

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        ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ

        Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

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        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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