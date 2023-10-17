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        Haberler Gündem İnanç Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan yani üç aylar başlangıç tarihi| Hicri Takvim

        Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan yani üç aylar başlangıç tarihi

        Üç aylar ne zaman başlayacak? Bu sorunun cevabı, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere üç aylar sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan zaman dilimine verilen isimdir. Peki, üç aylar ne zaman, üç ayların ilk ayı olan Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:57
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        Üç aylar ne zaman başlayacak? İçerisinde 11 ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç aylar yılbaşından hemen sonra başlayacak. Haram ayların ikincisi olan Recep ayının başlamasıyla başlşayacak olan üç aylar Ramazan ayının sona ermesiyle bitece aynı zaman da üç ayların ilk ayı olması ve birçok dini öneme sahip güne ev sahipliği yapmasıyla İslam alimleri tarafından övülen aylar arasında yer alıyor.

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        2024 yılı Recep ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplandı. Peki, 2024 Recep ayı başlangıcı yani üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilen üç aylar balangıç tarihi...

        3

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

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        REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

        Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanacağı için 11 Ocak Perşembe akşamı da Regaib Kandili olarak kutlanacak.

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        #üç aylar
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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