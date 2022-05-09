'Kartal' ailesini kurtarabilecek mi? 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 25. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar.

Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür. Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

"Üç Kuruş" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 25. Bölüm Tanıtımları;