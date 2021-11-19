Üç Kuruş dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 3. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Kartal'ın Efe'yi mahalleden kovduğu tanıtımda ikili arasında gerilim yükseliyor. Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice bilgi aldığını öğrenirken kavgaları akıllara, "Kartal ve Efe'nin ortaklığı bitiyor mu?" sorusunu getiriyor. Cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğundan bir kişi daha şüphelenmeye başlarken bunu öğrenen Oktay'ın ne yapacağı heyecanla bekleniyor. Ferhan'ın şoke olmuş ifadesinin sebebi merak uyandırırken Efe ile Leyla'nın öpüştüğü anlar tanıtıma damgasını vuruyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 3. bölümünde; Mirsad'ın ölümünün ardından polisler Kartal'ı cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Kartal'ın suçsuz olduğunu bilen Efe, ifade vererek Kartal'ı kurtardı. Kartal'a gelen künye, ikiliyi harekete geçirirken Efe, katilin gönderdiği künyeyi araştırmaya başladı. Kartal'ın künyesinden çocukluk arkadaşı Ferhan'ın haberdar olduğunu söylemesi gizemi yükseltirken seyirci İrfan'ın gerçek isminin Ferhan olduğunu öğrendi. Kendini ölü olarak gösteren ve başkasının kimliğini kullanan İrfan'a dair soru işaretleri giderek artmaya başladı. Bölüme Kartal'ın uçan arabası damgasını vurdu. Nezih'ten kaçmaya çalışan Bahar'ın karşısına yeniden Kartal çıktı. Kartal, Bahar'ı kaçırmaya çalışırken nefes kesen planıyla herkesi etkiledi. Vinçle arabası bağlanan Kartal, Bahar ile birlikte uçarak Nezih'in adamından kurtulmayı başardı. Ferhan'ın GBT kayıtlarına bakan Efe, 2019 yılında öldürüldüğünü öğrendi. Bunu duyan ve mezarın yerini öğrenen Kartal, büyük bir yıkım yaşadı. Kartal'ın "Babasının Kıymetlisi" yazılı künyesinin ortaya çıkması, Oktay'ı şüpheye düşürdü. Künyeyi yıllar önce İrfan'a veren Oktay, onun izini buldu ve finalde karşısına çıktı. Gerçek kimliğini saklamaya çalışan İrfan, karşısında Oktay'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!