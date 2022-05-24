'Üç Kuruş'ta 'Efe'nin planı herkesi şaşırttı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen 27. bölümünde; polisler Kılıç'ı tutukladı ancak Kılıç'ın adamlarının bütün suçlamaları üstlenmesiyle Efe'nin planları altüst oldu. Efe'yi dinleyip Kılıç'ı polislere teslim ettiği için pişman olan Kartal öfkeyle Efe'ye saldırdı.

İkili arasında gerilim yükselirken Efe, son hamlesini yapmak için harekete geçti. Şahin ve Çetin'in yardımıyla Kartal'ı, Şahin'in kumarhanesine getirtip bir polis baskını düzenledi. Burada tutuklanan Kartal, Efe'nin de tutuklandığını görünce nasıl bir oyun oynandığını anlamaya çalıştı. Efe, Kılıç'ın içeride olduğunu ve onu avlamak için içeri girmelerinin tek şansları olduğunu söyledi.

Kartal Efe'ye sarılarak plandan duyduğu memnuniyeti belli ederken ikili Kılıç'la son kez karşı karşıya gelebilmek için tutuklanmayı göze aldı. Büyük finalde yaşanacak Kartal, Efe ve Kılıç karşılaşması heyecanla bekleniyor.

'Üç Kuruş', 27. bölümüyle TOTAL'de 3.48 izlenme oranı (rating), 9.45 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.06 izlenme oranı (rating), 8.13 izlenme payı (share), AB'de 2.26 izlenme oranı (rating), 6.65 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş etiketi 1 saat 5 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

HALİDE VURULDU

Babasının ölümüyle yüzleşen Kılıç intikam için harekete geçerken Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başladı. Adamları tek tek öldüren Kılıç, babasının ölümünde Çetin'in de payı olduğunu öğrendi. Çetin'i ölüm listesine alan Kılıç, adamlarına onu alıp getirmeleri için emir verdi. Bahar'ın cenazesi Çaka ailesini derinden sarsarken Kartal, güçlükle mezarlığa geldi. Tek başına kalmak isteyen Kartal ailesini gönderdi. Bu sırada Halide, Kartal'ı yalnız bırakmamak için mezarlıkta kaldı. Kılıç'ın adamlarını mezarlıkta gören Çetin ise geri dönerek Kartal'a haber vermek istedi ancak bu sırada kaçırıldı. Sevdiği kadının mezarı başında ağlayan Kartal bir anda karşısında Kılıç'ı görünce şok oldu. İkili arasında sert bir kavga çıkarken Halide, Efe'ye haber verdi. Kılıç'ın adamları da olaya müdahale ederken çıkan çatışmada Halide vuruldu. Kartal apar topar Halide'yi hastaneye yetiştirdi.

Halide vuruluyor;

İzlemek için tıklayınız

KILIÇ TUTUKLANDI

Kılıç'ın adamları tarafından kaçırılan Çetin, hepsini etkisiz hale getirmeyi başarırken kendisini almaya gelen son adamı alıkoyarak Kılıç'ın yanına gitmek için yola çıktı. Ailesini korumak için Kılıç meselesini tek başına halletmek isteyen Çetin, Baybars'ın mezarının başında Kılıç'la karşı karşıya geldi. Kartal ve Efe bu sırada Çetin'i aramaya başladı. Çetin'in telefon sinyaline ulaşan Batu, Efe'ye haber verdi. Efe'nin de Kartal'a haber vermesiyle herkes tespit edilen konuma gelip Çetin'i aramaya başladı. Çetin ve Kılıç'ın kavgası nefes kesen anlara sahne olurken sonunda kavgayı kaybeden Çetin, yüzüğündeki zehri yutarak yaşamına son vermek istedi. Çetin'e ulaşan Kartal onu koruyamadığı için büyük bir üzüntü yaşarken arkadan sessizce yaklaşan Kılıç, Kartal'ın başına silah dayadı. Tam zamanında yetişen Efe ve Batu, Kılıç'ı tutukladı. Efe ve Kartal, Çetin'in öldüğünü zannederken Çetin'in bir anda kendine gelmesiyle Saliha'nın yüzükteki zehri değiştirdiği anlaşıldı.

Çetin ile Kılıç'ın yüzleşmesi;

İzlemek için tıklayınız

'Üç Kuruş' final bölümüyle 30 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!