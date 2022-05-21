Üç Kuruş 27. bölüm tanıtım: 'Kartal' ve 'Efe' karşı karşıya!

'Kartal' ve 'Efe' karşı karşıya! 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 27. bölümüyle ekrana gelecek. Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars’ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal’la beraber Baybars’ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin’i de ölüm listesine alır.

Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal’a karşı Efe’nin yanında yer alır. Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin’i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.

“Üç Kuruş” yeni bölümüyle 23 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!