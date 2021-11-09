'Üç Kuruş'ta Kartal ve Efe'nin iş birliği başlıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Üç Kuruş son bölümde neler oldu? 'Üç Kuruş'ta Kartal ve Efe'nin iş birliği başlıyor! - Magazin Haberleri
ABONE OL

'Üç Kuruş'ta Kartal ve Efe'nin iş birliği başlıyor!

Show TV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş' dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle yine nefesleri kesti. İrfan'ın Mirsad'ı öldürmesinin ardından Kartal, bu işi yapanın hem seri katil olduğuna hem de kendisini tanıyan biri olduğuna ikna oldu. Kartal ve Efe el sıkışarak katili bulmak için aynı yola girerken ikilinin iş birliği şimdiden büyük bir heyecan yarattı

Üç Kuruş son bölümde neler oldu? 'Üç Kuruş'ta Kartal ve Efe'nin iş birliği başlıyor! - Magazin Haberleri
HABERTURK.COM

Kendine has karakterleri ve özgün konusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi 'Üç Kuruş'un ikinci bölümünde; seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti. Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı. Mirsad'ın peşine düşen İrfan, onu Kartal'ın koruduğunu görünce bir plan yaptı.

Kartal'ın yıllar önce çocukken kaybettiği, üzerinde "Babasının Kıymetlisi" yazan bir künyeyi kullandı. Künyeyle ilgili Kartal'a bir mesaj gönderen İrfan, onu Mirsad'dan uzaklaştırmayı başardı. İrfan, Mirsad'ı da diğer kurbanları gibi öldürerek üzerine "üç kuruş" attı. Kartal, Mirsad'ın ölümüyle Efe'nin haklı olduğunu anladı. Finalde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etti. İzleyicide büyük heyecan yaratan ikilinin birlikte hareket edeceği anlar şimdiden merakla bekleniyor.

'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 2. bölümüyle ABC1 20+'da 5.89 izlenme oranı (rating), 13.23 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.12 izlenme oranı (rating), 12.06 izlenme payı (share), AB'de 4.84 izlenme oranı (rating), 11.95 izlenme payı (share) elde etti. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

"Bu işte birlikte miyiz?"

"ÇP" DAMGASININ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI!

İlk bölümde büyük bir merak konusu olan "ÇP damgasının hikayesi nedir?" sorusu bu bölümde yanıt buldu. Kartal ile İrfan'ın çocukluk arkadaşı olduğu, ikisinin de aynı gece "ÇP" damgasının ellerine kazındığı ortaya çıktı. Kartal ve İrfan'ın eline bunu yapan Baybars, aynı gece hem İrfan'ın annesini öldürmüş hem de Kartal'ın babasını sakat bırakmıştı. Çalıştığı mekanda Kartal'ı gören İrfan, geçmişi hatırlarken Kartal ile İrfan'ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi.

İşte ÇP'nin hikayesi;

NEZİH, KARTAL'IN KARŞISINA ÇIKTI!

Mesut, Kartal'ın kendisine verdiği zararı misliyle ödetmek için üretim merkezinde kullanılan makinelerin hepsini patlattı. Bu hamlenin ardından Kartal, Mesut'tan hesap sormak için mekan bastı. Mesut'un adamları, Kartal'a saldırırken, Efe yardıma koştu. Kartal ve Efe'nin omuz omuza Mesut'un adamlarıyla kavga ettiği aksiyon dolu anlar nefes kesti. Büyük patron Nezih'in telefonu, Kartal'ı Mesut'un elinden kurtardı. Makinelerin bozulmasıyla büyük zarara uğrayan Nezih, Kartal'ın karşısına çıktı. Nezih, Kartal'a uğrattığı zararı ödemesini, ödemezse canını alacağını söyledi ve yeniden Mesut'un adamı olarak çalışmasını emretti. Kartal, hayatını kurtarabilmek için Nezih'le konuşmayı kafasına koydu. Nezih'in sağ kolunu takip ederek ona ulaşan Kartal, burada korumalar tarafından hızla uzaklaştırılırken Kartal, Nezih'in adamlarını öldürerek kurtulmayı başardı.

Kartal ve Efe omuz omuza;

Nezih'ten Kartal'a uyarı;

BAHAR, KARTAL'IN HAYATINI NASIL ETKİLEYECEK?

İçine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını bilmeyen Kartal için çıkış yolu Nezih'in kızı Bahar oldu. Nezih ile Bahar'ın konuşmasına gizlice şahit olan Kartal, Bahar'ın babasından kurtulmak istediğini anladı. Kartal, Bahar'a yaklaşarak onu ikna etmenin planını yaparken Bahar'ın arabasına gizlice girdi ve teklifini sundu. Bahar'ın kararı şimdiden büyük bir merak konusu olurken ikilinin ilk tanışması sosyal medyada çok konuşuldu.

Kartal'dan Bahar'a teklif;

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı! TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı!
Yalancı'nın 8. bölüm tanıtımları yayınlandı! Deniz, Mehmet Emir'in kurbanını bulmak için harekete geçiyor
TELEVİZYON Deniz, Mehmet Emir'in kurbanını bulmak için harekete ...
EDHO bu akşam var mı? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?
TELEVİZYON EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak?
'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk bölüm izlemesi gerçekleştirildi - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk bölüm izlemesi ...
7 Kasım reyting sonuçları AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması - Güncel
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu!
Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var? Alparslan dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu
Kamilla Mamedzade kimdir? Golden Star Kids 2021 birincisi Azeri Kamilla Mamedzade oldu
TELEVİZYON Kamilla Mamedzade kimdir?
Üç Kuruş oyuncuları kim? Üç Kuruş hangi gün yayınlanıyor? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Üç Kuruş oyuncuları tam kadro!
ÇGHB 2 Oyuncuları tam kadro! Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYON Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Kalp Yarası oyuncuları yaşları ve isimleri: Kalp Yarası dizisi konusu ne, hangi gün?
TELEVİZYON Kalp Yarası dizisi oyuncuları ve konusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.