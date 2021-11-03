Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon 'Üç Kuruş'a Zafer Algöz de dahil oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

'Üç Kuruş'a Zafer Algöz de dahil oldu

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Üç Kuruş' ilk bölümüyle reytinglerde adını üst sıralara yazdırırken sosyal medyada gündem oldu. Kendine has karakteriyle daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosuna usta bir isim dahil oldu. Zafer Algöz yeni bölümde sürpriz bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkacak

'Üç Kuruş'a Zafer Algöz de dahil oldu - Magazin haberleri

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi 'Üç Kuruş' zengin oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. İkinci bölümünün şimdiden merakla beklendiği dizinin ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde 'Bahar' karakteriyle karşımıza çıkacak oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası 'Nezih'e hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen 'Nezih', aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan 'Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş' her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları: Oğuzhan Uğur, Ramiz Bayraktar, Şahika Ercümen ve Eren Üçlertoprağı
TELEVİZYON İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları
'Yalancı'da Mehmet Emir'den şoke eden hamleler
TELEVİZYON 'Yalancı'da Mehmet Emir'den şoke eden hamleler
Kalben'den büyük sürpriz!
TELEVİZYON Kalben'den büyük sürpriz!
2 Kasım Reyting sonuçları 2021 Salı... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON Dizi reytinglerinde birinci belli oldu
MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYON MasterChef eleme adayı kim oldu?
Yalancı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı dizisi 7. Bölüm...
TELEVİZYON Yalancı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı!
Güldür Güldür Show 280. bölüm fragmanı! Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde eğlence hız kesmiyor!
TELEVİZYON Güldür Güldür Show'da kahkaha hız kesmiyor!
Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey dizi konusu
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları kim?
Greenland: Son Sığınak filmi oyuncuları kimler? Greenland: Son Sığınak konusu nedir?
TELEVİZYON Greenland: Son Sığınak oyuncuları ve konusu
EDHO bitti mi? Bu akşam EDHO var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı, neden yok?
TELEVİZYON EDHO bitti mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.