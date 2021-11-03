'Üç Kuruş'a Zafer Algöz de dahil oldu - Magazin haberleri

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi 'Üç Kuruş' zengin oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. İkinci bölümünün şimdiden merakla beklendiği dizinin ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde 'Bahar' karakteriyle karşımıza çıkacak oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası 'Nezih'e hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen 'Nezih', aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan 'Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş' her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!