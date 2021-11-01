'Üç Kuruş'un oyuncuları diziyi anlattı 0:00 / 0:00

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş' geniş bir oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor. Merakla beklenen dizi öncesi, yapımda yer alan oyunculara 'Uç Kuruş'u sorduk.

URAZ KAYGILAROĞLU

'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

En başta hikayenin ve karakterin özgünlüğü oldu. Ailesine ve yetiştiği sosyal çevreye olan bağlılığı ve adalet duygusu ile olan bağı 'Kartal' karakterini seçmemdeki en büyük motivasyonlardı.

Uraz Kaygılaroğlu dizide 'Kartal'ı canlandırıyor. Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal’ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

'Kartal' çocukluğundan beri maruz kaldıkları ırkçılığın farkında olarak büyümüş bir Roman. Adaletsiz olduğuna inandığı sistem içinde kendini toplumdan soyutlayarak ailesine ve topluluğuna adamış bir karakter.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

'Üç Kuruş', ötekileştirilen herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir iş.

EKİN KOÇ

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Benim canlandırdığım 'Efe Komiser', hayata ve insanlara dair yarattığı kalıplar üzerinden çoğumuzun yaptığı gibi sonuca varmayı benimsemiş, idealist bir karakter. Hikaye boyunca girdiği serüvenle insanlara, hayata ve kendi geçmişine karşı bakışının nasıl bir değişim geçireceğini seyredeceğiz.

Ekin Koç, 'Efe' karakterine hayat veriyor. Organize Büro’nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal’ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe’nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Üç Kuruş; hem bizim toplum içindeki yerimizi, rolümüzü ve statümüzü hem de başkalarıyla bu perspektiften kurduğumuz “ast-üst”, “biz-ötekiler” gibi ilişkileri sorgulatıyor.

DİREN POLATOĞULLARI



'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Açıkçası ‘Üç Kuruş’ dizisini kabul etmemin en büyük sebebi Ay Yapım olması. Bununla birlikte karakteri okuyunca aşık oldum diyebilirim.

Diren Polatoğulları ise 'İrfan'ı canlandırıyor. İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Karakter hakkında spoiler vermemek adına fazla konuşmak istemiyorum sadece şunu söyleyebilirim izleyenlerimize çok büyük sürprizlerimiz olacak. (Gülüyor)

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Birçok açıdan seyirciyi tatmin edeceğiz. Aksiyonu bol, duygusu oldukça yüksek, enerjisi hiç bitmeyen çok sağlam bir iş seyircilerimizi bekliyor. Hakkını verebilmek için biz ekip olarak çok çalışıyoruz. Herkesi ekran başına bekliyoruz.

ASLIHAN MALBORA

'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Senaryoyu ilk okuduğumda kendimi içine dalmış, merakla diğer sayfaya çevirirken buldum. Hikaye ve karakter beni heyecanlandırıyorsa en büyük adım tamamdır benim için. Sonrasında ise birlikte çalışacağım insanlar… Kamera arkasında ve önünde çok yetenekli ve kıymetli insanlarla çalışıyorum.

Aslıhan Malbora ise; dizide 'Leyla'. Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

'Leyla’yı mahalledeki diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği okumuş olması. O mahalleden ayrılmayı başarabilmiş aslında. Çok da akıllı bir kız. Fakat bunlar maruz kaldığı ırkçılığı alt edebilmesine yetmemiş ve ötekileştirilmediği tek yer olan mahallesine dönmek zorunda kalmış. Romanlara neredeyse anaerkil bir toplum demek yanlış olmaz. Bu yüzden alışılageldiği gibi Kartal'ın emri altında değil. Aksine mahallede ona denk sayılan, özgür bir kadın. Maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı erkeklerle olan ilişkisi de zorlu. Güven konusunda oldukça sıkıntılı. Manipülasyon yeteneği de oldukça geliştiği için onlarla oynamaktan ve alay etmekten hiç çekinmiyor, aksine keyif alıyor. Aşka olan inancı yok desek yalan olmaz. Tabi hayat, 'Leyla’nın başına neler getirir göreceğiz.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Gerçekten mutlulukla gittiğim bir işin içerisinde bulunuyorum. Setimiz çok eğlenceli ve huzurlu. Müthiş tecrübeli insanlar çalışıyor. Eminim ki bu ekrana yansıyacaktır. Herkesin keyifle ve soluksuz izleyeceği bir iş olacağını düşünüyorum.

NURSEL KÖSE

'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

'Üç Kuruş' dizisinin ilk senaryosunu elime aldığımda sadece filmlerden, efsanelerden, ön yargılı pencereden baktığımız Roman dünyasına bambaşka bir yerden daldığımızı hissettim. Sanki hiç ayak değmemiş karda yürür gibiydim. Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan, her ülkede ortak özelliklerini yitirmemiş ama farklılık gösteren Romanların gizemli, büyüleyici, dışa kapalı dünyasının içine girmek; daha yakından tanımak, hiç bilmediğimiz yanlarını yaşamak ve dizi hikayemiz üzerinden yansıtmak, onlarla hayatın asıl yüzünü paylaşmak beni mıknatıs gibi çekti hikayeye.

Usta oyuncu Nursel Köse ise 'Neriman'a hayat veriyor. Kartal'ın halası, babasının küçüğü. Güzel ve güçlü bir kadın olan Neriman, hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştır ama aileyi de mahalleyi de o bir arada tutmaktadır.

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Endamı güzel 'Neriman', Çıngıraklı mahallesinde doğmuştur. Küçüklüğünden beri aynı mahallede ve evde yaşayan Neriman, mahallesine ve ailesine bağlıdır. Kendisi hiç evlenmemiş ve kendini ailesine adamıştır. Evin içindeki işleri çekip çevirmeyi bilmiş, sorumluluk almıştır. İllegal dünya içindeki hiyerarşik ağ ile ilgili bilgi sahibidir. Her bir aile üyesi ona saygı duyar, dediğini dinler. Evin içindeki kadın gücünü temsil eder. Bakışları sert, insanın gözünün içine baktığı anda yalan söyleyip söylemediğini anlayan, sezgileri kuvvetli, kimin kötü olduğunu, belanın nereden geleceğini hemen anlayan bir kadındır. 'Neriman' çok daha fazlasını gençliğinde görmüş ve yaşamıştır. Muzip bir dili de vardır. Bunu göstermekten kaçınmaz. Otoritesi de sağlamdır.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Üç Kuruş dizimiz; seyirciye önyargılarımızla karşılaşmayı, şablondan çıkma, basma kalıp resimlerden, yüzeysel bildiğimiz, çoğu kez sadece mizahi yönlerini gördüğümüz Roman dünyasının asıl gerçekleriyle yüzleşebilme imkanı sunacak bence.

CİVAN CANOVA

'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Biz oyuncular; proje seçerken öncelikle senaryonun kurgusuna, karakterlerin tutarlılığına, anlatılan dünyanın gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğine ve de canlandırdığınız rol kişisinin bütün içindeki işlevine, işleniş biçimine dikkat ederiz. Ben, pandemi nedeniyle, uzun süredir set ortamında bulunmaktan imtina ediyordum. Bu projeyi okuyunca gerek senaryonun gerekse rolün cazibesine kapılarak, büyük bir hevesle ve setlerden uzak kalmanın özlemiyle içinde yer almak istedim. Bu seçimimde projeyi üstlenen yapımcı şirketin de etkisi vardı kuşkusuz.

Civan Canova ise 'Oktay' karakterine hayat veriyor. Kartal’ın babası, gençliğinde Roman Delon lakabıyla bilinen, klarnet ustası. Oktay, sol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuştur.

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Canlandırdığım "Oktay" karakteri bir Roman. Eski bir klarnet ustası. Hikayenin ana kahramanlarından biri olan Kartal'ın babası. Hikayenin ana teması olan talihsiz bir olay sonucu, sağ elini kaybediyor ve hayata küserek kendini alkole veriyor. Yirmi küsür yıl önce yaşanan ve hayatlarını bütünüyle değiştiren bu olay, bir biçimde yeniden gündeme gelince, ister istemez yaşanacak olan yeni olayların içine giriyor.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Bol aksiyonlu, Roman dünyasını alışılmışın dışında ve klişelerden uzak, gerçekçi bir biçimde anlatan, aksiyonla duygusallığın iç içe geçtiği, mesajı olan bir dizi bekliyor seyirciyi.