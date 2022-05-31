'Üç Kuruş'ta mutlu son! 0:00 / 0:00

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'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen büyük finalinde; Kartal ile Efe hayatlarındaki tüm tehlikeleri arkalarında bırakarak aileleriyle birlikte daha mutlu bir hayat için yeni sayfa açtılar. Kılıç'ı ortadan kaldırdıktan sonra cezalarını tamamlayan Kartal ile Efe yeni hayatlarına kavuştular.

Efe yarım bıraktığı hukuk eğitimine devam ederken Kartal da açtığı otomotiv galerisinde Ruşen ve Şesu ile birlikte işlerini yürütmeye başladı. Leyla ile Efe çiftinin aşkı kızlarıyla taçlandı. Kartal'ın oğlu Ateş'in Çıngıraklı'daki sünnet düğünüyle biten dizi eğlenceli anlara sahne olurken tıpkı ilk bölümdeki gibi Kartal ile Leyla'nın karşılıklı dansı beğeni topladı.

'Üç Kuruş' final bölümüyle TOTAL'de 3.64 izlenme oranı (rating), 11.05 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.49 izlenme oranı (rating), 9.66 izlenme payı (share), AB'de 2.50 izlenme oranı (rating), 7.46 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruşveda etiketi Twitter Türkiye'de 3 saat 40 dakika boyunca TT listesinde yer alarak dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte o anlar;

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KARTAL, KILIÇ'I YENDİ

Efe'nin Kartal'la birlikte Kılıç'a karşı başlattığı plan, ikili için zorlu bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Kılıç'ın cezaevindeki tüm adamları satın aldığını gören ikilinin hayatı tehlikeye girdi. Kılıç'ı avlayabilmek için içeride adamlarının olması gerektiğini düşünen Kartal, Çetin'den yardım istedi.

Çetin'in para desteğiyle koğuşta saygınlık kazanan Kartal ve Efe için son hamle Kılıç'ı köşeye sıkıştırmak oldu. Koğuşta yangın çıkaran Kartal, Kılıç'ın bulunduğu hücreye girdi. İki düşman son kez kozlarını paylaştı ve hayatta kalan Kartal oldu.

Kılıç'ın sonu;

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