Kartal, Bahar ve Efe'nin bir araya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Çetin Baybars'a annesinin katiliyle birlikte yaşamayacağını söylüyor.

"HERKES YAPTIKLARININ BEDELİNİ MUTLAKA ÖDER!"

Oktay ve Şahin, Neriman'ın mezarlığında karşı karşıya gelirken Efe'yle konuşmak için Kartal'ın evine giden Aysel'in ne yapacağı merak konusu oluyor. Kılıç, kendisini gözden çıkaran babasına silah uzatarak canını almasını söylerken patlayan silah sesi akıllara "Baybars, Kılıç'ı vurdu mu?" sorusunu getiriyor. Geri sayımın başladığı Üç Kuruş'ta olayların seyrinin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.