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United Airlines olayından sonra dikkat çeken soru: Uçak motoru havada alev alırsa ne olur?

ABD’de United Airlines’a ait bir yolcu uçağının sağ motoru önceki gün uçuş sırasında alev aldı. Motorun parçaları bölgedeki bir evin bahçesine düştü. Habertürk TV yayınına katılan TALPA Başkanı Hüseyin Murat Ersoy da, uçaklarda bu tür durumlara karşı hangi önlemler alındığını anlattı. Ersoy, büyük gövdeli uçakların ise 180 dakika tek motorla uçabileceğine dikkat çekti

Uçak motoru havada alev alırsa ne olur? Son dakika bilgiler - Haberler
Uçak motoru havada alev alırsa ne olur?
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HABERTURK.COM

ABD’nin Colorado eyaletinde 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motoru, Denver Uluslararası Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Denver-Honolulu seferini yapan uçağın motor parçaları Broomfield bölgesindeki evlerin bahçesine düştü.

Pilotlar, uçağı güvenli bir şekilde havaalanına indirmeyi başardı. Yaşanan olayın ardından ise "Uçak motoru havada alev alırsa ne olur sorusu" tekrar gündeme geldi.

Habertürk TV yayınına katılan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Hüseyin Murat Ersoy ise büyük gövdeli bir uçağın 180 dakika tek motorla uçabileceğini kaydetti.

Ersoy şunları kaydetti: "Motorlar çok yüksek devirde dönüyor ve bir çekim kuvveti oluşuyor. Bu esnada pervanelere bir cisim çarptığında yapısal hasar oluşabilir. Bir parçalanma meydana gelebilir.

Bu olayda da alınan bilgilere bir parçalanma ve hasar söz konusu. Patlamayla beraber motorda parçalanma gerçekleşiyor.

Bizler bu tür senaryolara karşı yılda 2 defa eğitim alıyoruz. En kötü senaryo olarak motorun tamamen kopup gitmesi üzerinde de eğitim alıyoruz. Bu durumda uçak tek motorla da uçabilir. Normal şartlarda tıpkı bu uçakta da olduğu gibi tek motorla Boeing 777 tipi uçaklarda 180 dakika havada kalınabilir. Kıtalar arasında okyanus üzerinde de bu süre ve mesafeye uygun şekilde inilebilen alanlar oluyor."

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