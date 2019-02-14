Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2019 yılında uygulanacak olan ceza tutarlarını belirledi. Yasal düzenlemelere aykırı hareket edenlere kurum tarafından kesilen idari para cezaları yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre uyarılmasına karşın uçakta cep telefonunu kullanmaya devam edenlere ve sigara veya elektronik sigara içenlere 2 bin 124 TL ceza kesilecek. İzinsiz drone uçuranlar ise 8 bin 498 TL ceza ödeyecek. Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara kesilen ceza tutarı ise 14 bin 163 TL’ye yükseltildi.

Yönetmeliğe göre tarafına idari para cezası tebliğ edilen yolcunun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaz ise sözkonusu idari para cezası kesinleşiyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre 2019 yılında yolcu ve şahısları ilgilendiren cezalar ve tutarlar şöyle oldu:

LAZER TUTANA 14 BİN 163 TL CEZA

- Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, başüstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine veya diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesinin (kural tanımaz yolcu) cezası 2124 TL.

- İzinsiz lazer veya havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinin cezası 2124 TL.

- Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulmasınnı cezası 14 bin 163 TL.

İZİNSİZ DRONE UÇURANA 8 BİN 498 TL CEZA KESİLECEK

- Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamullerin kullanılmasının cezası 2124 TL.

- İnsansız Hava Araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız, tescil gerekliliklerine uyulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılmasının cezası 8 bin 498 TL

- İHA ile özel hayatın gizliliğininin ihlal edilmesi veya güvenliğinin tehlikeye atılmasının cezası ise 2124 TL.