UEFA'da kupa peşinde, Premier Lig'de başarıya hasret!

İngiltere Premier Lig'in başarıya hasret 4 kulübü, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 organizasyonunda da final yolunda mücadele ediyor.

UEFA kulüp turnuvalarındaki 3 kulvarda da yarı finalde mücadele eden 4 İngiliz takımı, Premier Lig'de ise son 8 yıldır şampiyonluk görmedi.

İngiltere Premier Lig'de son yılları domine eden Manchester City ve Liverpool, Avrupa kupalarında bu sezon yarı final göremezken Premier Lig'de son olarak 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Chelsea ise UEFA Konferans Ligi'nde finale koşuyor.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında aldıkları farklı sonuçlarla finale göz kırpan İngiliz ekiplerinden Manchester United, Premier Lig'de son olarak 2012-2013 sezonunda şampiyon olurken Tottenham ise 1960-1961 sezonundan beri şampiyonluk göremedi. REKLAM UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal ise Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda şampiyon oldu. ARSENAL, ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARINI KORUYOR UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşan İngiliz ekibi Arsenal, evindeki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen final için umutlarını koruyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final rövanş maçı, 7 Mayıs'ta yapılacak.

İNGİLİZ KULÜPLERİ, UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ YOLUNDA UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımını 3-0 mağlup etti. İngiltere'nin diğer ekibi Tottenham ise sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde iki İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek. REKLAM Maçların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

CHELSEA, KONFERANS LİGİ'NDE FİNALE KOŞUYOR UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final ilk maçları yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Diğer yarı final maçında ise İspanya'nın Real Betis takımı, sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakaların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA'DA KUPA PEŞİNDE, PREMIER LİG'DE BAŞARIYA HASRET! UEFA organizasyonlarındaki 3 kupanın da peşinde koşan ve final yolunda olan 4 İngiliz kulübü, Premier Lig'de ise başarıya hasret durumda bulunuyor. Premier Lig'de geçen hafta Liverpool, Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. REKLAM Lig ikincisi olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşan Liverpool ile 15 puan fark bulunan Arsenal ise geçen hafta Crystal Palace'ı ağırladığı mücadelede 2-2'lik eşitliğe razı oldu ve son 4 haftada üçüncü beraberliğini aldı. Ligin 34. haftası sonunda şampiyon Liverpool, puanını 82 yaparken Arsenal 67, Newcastle United 62 ve Manchester City 61 puanla sıralandı.