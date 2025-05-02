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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA'da kupa peşinde, Premier Lig'de başarıya hasret! - Futbol Haberleri

        UEFA'da kupa peşinde, Premier Lig'de başarıya hasret!

        İngiltere Premier Lig'in başarıya hasret 4 kulübü, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 organizasyonunda da final yolunda mücadele ediyor. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finali için büyük avantaj yakalarken Chelsea ise Konferans Ligi'nde avantajı eline aldı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçını 1-0 kaybeden Arsenal ise final için umudunu koruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:02
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        UEFA'da kupa peşinde, Premier Lig'de başarıya hasret!
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        İngiltere Premier Lig'in başarıya hasret 4 kulübü, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 organizasyonunda da final yolunda mücadele ediyor.

        UEFA kulüp turnuvalarındaki 3 kulvarda da yarı finalde mücadele eden 4 İngiliz takımı, Premier Lig'de ise son 8 yıldır şampiyonluk görmedi.

        İngiltere Premier Lig'de son yılları domine eden Manchester City ve Liverpool, Avrupa kupalarında bu sezon yarı final göremezken Premier Lig'de son olarak 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Chelsea ise UEFA Konferans Ligi'nde finale koşuyor.

        UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında aldıkları farklı sonuçlarla finale göz kırpan İngiliz ekiplerinden Manchester United, Premier Lig'de son olarak 2012-2013 sezonunda şampiyon olurken Tottenham ise 1960-1961 sezonundan beri şampiyonluk göremedi.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal ise Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda şampiyon oldu.

        ARSENAL, ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARINI KORUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşan İngiliz ekibi Arsenal, evindeki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen final için umutlarını koruyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final rövanş maçı, 7 Mayıs'ta yapılacak.

        İNGİLİZ KULÜPLERİ, UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ YOLUNDA

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımını 3-0 mağlup etti.

        İngiltere'nin diğer ekibi Tottenham ise sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde iki İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.

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        Maçların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

        CHELSEA, KONFERANS LİGİ'NDE FİNALE KOŞUYOR

        UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final ilk maçları yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi.

        İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

        Diğer yarı final maçında ise İspanya'nın Real Betis takımı, sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

        Müsabakaların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

        UEFA'DA KUPA PEŞİNDE, PREMIER LİG'DE BAŞARIYA HASRET!

        UEFA organizasyonlarındaki 3 kupanın da peşinde koşan ve final yolunda olan 4 İngiliz kulübü, Premier Lig'de ise başarıya hasret durumda bulunuyor.

        Premier Lig'de geçen hafta Liverpool, Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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        Lig ikincisi olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşan Liverpool ile 15 puan fark bulunan Arsenal ise geçen hafta Crystal Palace'ı ağırladığı mücadelede 2-2'lik eşitliğe razı oldu ve son 4 haftada üçüncü beraberliğini aldı.

        Ligin 34. haftası sonunda şampiyon Liverpool, puanını 82 yaparken Arsenal 67, Newcastle United 62 ve Manchester City 61 puanla sıralandı.

        UEFA Konferansı Ligi yarı finalinde mücadele eden Chelsea ise 60 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki Manchester United ve Tottenham, Premier Lig'de düşme potasının birkaç sıra üstünde yer alıyor.

        Buna rağmen, Avrupa Ligi'nde final yolundaki iki İngiliz takımı Manchester United ve Tottenham'ın Premier Lig'de son 4 hafta öncesinde Southampton, Leicester City ve Ipswich Town'ın ligden düşmesi kesinleştiği için bir alt lige düşme tehlikesi ise bulunmuyor.

        Manchester United, Premier Lig'de 39 puanla 14. sırada, Tottenham ise 37 puanla 16. sırada yer alıyor.

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