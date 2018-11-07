Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun Edip'in katili olduğu ortaya çıkmıştı. Sarmaşık'ta Arzu'nun ani ölümünün şoku yaşanırken, katilin kim olduğunu herkes bulmaya çalışıyor. Mehmet Arzu'nun katili olarak gördüğü Emre'yi bıçakladı. Olayın tek tanığı ise Pelin. Peki Pelin şimdi ne yapacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça haberimizden öğrenebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arzu'nun katili kim?

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor.

Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ