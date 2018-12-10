Ufak Tefek Cinayetler 11 Aralık Salı akşamı yayınlanacak olan 45. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Ufak Tefek Cinayetler finalinde Oya katil olduğunu açıklıyor ve bir cinayet işlediğini itiraf ediyor. Serhan ile evlenmek üzere olan Oya düğünde gözaltına alınıyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise farklı sürprizler bekliyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 45. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI
İki düğün, bir cenaze!
Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve'yle Kerim'in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise bambaşka sürprizler bekliyor.
Arzu'nun katili kim? Kerim'in kolunun sakat kalmasına kim neden oldu? Peki Oya kimi, neden öldürdü? Tüm bu sorular ve merakla beklenen pek çok başka soru nihayet cevap bulacak.
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Boşanma Savaşı Başladı!
Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek.
Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi, Salı akşamı 45. final bölümü ile saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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