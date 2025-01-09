Ufuk Bayraktar dayı oldu Şu sıralar 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filminin çekimleri için koşturan Ufuk Bayraktar, sette dayı olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Sema Bayraktar'ın ikiz erkek bebeği oldu

Habertürk Giriş: 09.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:59 facebook

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