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Uğur Arslan'dan açıklama: Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum

Bir televizyon programında söylediği sözlerle tepkilerin hedefi olan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama videosu paylaştı. Arslan, "Yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış. Sosyal medyada paylaşılarak, suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. O bir şahıs örneğiydi, Sakarya’yı kastetmedim. Sürçülisan ettiysem affola" ifadelerini kullandı

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İHA

  • 10 ili etkileyen depremin ardından yağma girişimine karşı güvenlik güçleri teyakkuz haline geçti. Bölgelerde yağma ve hırsızlık olayları devam ederken, bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan, deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çekti.
  • Uğur Arslan'dan tepkilerin ardından açıklama: Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum - Magazin haberleri

    TEPKİ YAĞDI

    Uğur Arslan, konuşmasında, “Bir bakıyoruz; arabalar Sakarya plakalı, Niğde plakalı... Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç... Yaklaşıyorsunuz ve içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş... Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip, arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey..." söylemlerinde bulundu. Arslan’a, bu söylemlerinin ardından tepki yağdı.
  • Uğur Arslan'dan tepkilerin ardından açıklama: Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum - Magazin haberleri

    "SÜRÇÜLİSAN ETTİYSEM AFFOLA"

    Uğur Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda konuyla ilgili konuştu. Arslan, şunları söyledi:

    Bugün Sakarya’dan çok sevdiğim dostlarım aradı. Televizyon programında yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış. Sosyal medyada paylaşılarak suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Buraya kötü niyetle gelen yabancı plakalar ile ilgili bir konu vardı o anda konuştuğumuz ve ben o gün şahit olduğum birkaç kişi ile onların plakalarını zikrettim ekranda. Mesela, 'Sakarya ve Niğde plakalı bir şahıs ile başka illerin plakaları vardı, bunlar çok iyi niyetli gibi gözükmüyordu' dedim. Tabii ben burada o şahsı kastettim, Sakarya’yı tenzih ederek aslında o kelimeyi söyledim. Bunu zaten beni yıllardır yaptığım işleri bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Fakat ne yazık ki çarpıtılmış...
  • Uğur Arslan'dan tepkilerin ardından açıklama: Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum - Magazin haberleri

    "KUSURA BAKMAYIN"

    Sakaryalılara mal edilmiş, örnek verdiğim bir kötü insan. Dolayısıyla tekrar söylüyorum; eğer sürçülisan ettiysem affola, zor şartlar altında çalışıyoruz bizler. Günlerdir büyük sıkıntılar altında çalışıyoruz dolayısıyla sürçülisan olabiliyor, kusura bakmayın... Ayrıca Niğdeli arkadaşlardan hiç şikayet veya eleştiri gelmedi ama Niğde ismini de zikrettiğim için onlar da kusura bakmasınlar. Aslında şehir ismi zikretmemem gerekirdi, plaka ismi verirken, bir şahsı örnek gösterirken... Dediğim gibi; o bir şahıs örneğiydi, Sakarya’yı kastetmedim. Ben burada dün Sakarya’dan gelen arkadaşlarımla yardım dağıttım.
  • Uğur Arslan'dan tepkilerin ardından açıklama: Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum - Magazin haberleri

    "HATA BENİM HATAM"

    Belki de buraya en çok tırlar, yardımlar Sakarya’dan geliyor. Sakarya benim 2’nci memleketim, ben Sakarya’da üniversiteyi okudum, orada yıllarca kaldım. Orada çok sevdiğim dostlarım var, onlar beni uyardılar, mesaj attılar. Söz benim ağzımdan çıktı, hata benim hatam. O yüzden kanalı bu durumda suçlamak çok doğru olmaz, kanalımızı da suçlamayalım. Buradaki insanlar çok gergin, gergin olmakta haklılar çünkü acıları var ama görüyorum ki; ekran ve klavye başındaki insanlarda çok gergin. Dolayısıyla böyle bir dönemde ekranda olmamak, ekranda hiç konuşmamak çok daha doğru olacak...

    Fotoğraflar: AHT, Instagram

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