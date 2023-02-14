"SÜRÇÜLİSAN ETTİYSEM AFFOLA"



Uğur Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda konuyla ilgili konuştu. Arslan, şunları söyledi:



Bugün Sakarya’dan çok sevdiğim dostlarım aradı. Televizyon programında yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış. Sosyal medyada paylaşılarak suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Buraya kötü niyetle gelen yabancı plakalar ile ilgili bir konu vardı o anda konuştuğumuz ve ben o gün şahit olduğum birkaç kişi ile onların plakalarını zikrettim ekranda. Mesela, 'Sakarya ve Niğde plakalı bir şahıs ile başka illerin plakaları vardı, bunlar çok iyi niyetli gibi gözükmüyordu' dedim. Tabii ben burada o şahsı kastettim, Sakarya’yı tenzih ederek aslında o kelimeyi söyledim. Bunu zaten beni yıllardır yaptığım işleri bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Fakat ne yazık ki çarpıtılmış...