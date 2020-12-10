Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukuroava'dan ayrılacak mı? Vahide Perçin'in diziden ayrılması ve yeni karakterlerin kadroya dahil olması sonrasında Züleyha'nın büyük aşkı Yılmaz'ın da diziden ayrılacağı iddia edildi. Ancak bu konu ile ilgili ne Uğur Güneş ne de dizinin yapımcıları herhangi bir açıklamada bulundu. Merak edilen sorunun cevabı bu akşam yayınlanan bölümde belli olacak.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş, 10 Kasım 1987'te doğdu. İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.