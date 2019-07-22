Ukrayna'da erken genel seçimde, yarıdan fazlası açılan sandıklardan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi birinci çıktı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, erken genel seçiminin oy sayım işlemini sürdürüyor.

Komisyondan açıklanan ilk verilere göre, ülke genelinde seçime katılım yüzde 49,84 oldu.

Yerel saat ile 11.45 itibariyle sandıkların yüzde 54,68'i açıldı. Buna göre Halkın Hizmetkarı yüzde 42,47 oy ile birinciliği sürdürürken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 12,92 oy ile ikinci sırada geliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,60 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,02 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,36 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin geçerli olduğunu ilan ederek, "Seçimlerin geçerliliğini sorgulayacak herhangi bir olay yok. Seçimler geçerli olarak kabul edilmektedir." dedi.

ESKİ KOMEDYEN İLE ESKİ ROCK YILDIZI KOALİSYON KURABİLİR

Geçtiğimiz Nisan ayında devlet başkanı seçilen eski sitcom yıldızı Zelenskiy, sonuçların ardından koalisyon hükümeti kurulması için eski rock yıldızı Vakarçuk'un partisi ile koalisyon kurulması için görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy'nin partisinin seçimlerde açık ara önde olsamasına karşın, tek başına iktidar olmayı küçük bir farkla kaçırabileceği öngörülüyor.

Vakarçuk ise seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, "İnsanlar değişim için oy kullandılar ve bu değişimin bir parçası olacağımız için mutluyuz. Sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı. Vakarçuk, seçim kampanyası döneminde de şarkı söylemeyi bırakmamış ve bir çok şehirde konserler vermişti.

Seçimlerden iki ay önce partisini kuran ünlü şarkıcı, 2004 ve 2014'teki devrimleri desteklemiş, 2007'de milletvekili olsa da seçilmesinin üstünden 1 yıl geçmeden koltuğunu bırakmıştı.

KIRIM TATAR HALKININ LİDERİ PARLAMENTOYA GİRİYOR

Farklı partilerden milletvekili adayı olan Kırım Tatarları da Ukrayna Merkez Seçim Komisyonun açıkladığı sonuçlara göre parlamentoya giriyor.

Mevcut oy oranlarına göre, eski Devlet Başkanı Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması’ndan aday olan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz milletvekili oluyor.

Barajı geçen Ses Partisi'nden aday olan Kırımoğlu’nun danışmanı Rüstem Ümerov’un da milletvekili olma şansı devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.