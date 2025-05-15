Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İstanbul'da barış müzakereleri için Rus-Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin TSİ 12.00 civarında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

"UKRAYNA ATACAĞI ADIMLARA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR VERECEK"

Diğer yandan, Reuters'a konuşan Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy'nin İstanbul'daki görüşmelere katılıp katılmayacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından belli olacağını söyledi.

Zelenskiy de havalimanında yaptığı açıklamada, "Ukrayna atacağı adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar verecek. Ukrayna, Rusya ile görüşme konusunda ABD heyeti ile temas halinde" dedi.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.