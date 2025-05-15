Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüştüğü gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna atacağı adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar verecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İstanbul'da barış müzakereleri için Rus-Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri Haberi Görüntüle

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin TSİ 12.00 civarında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

        "UKRAYNA ATACAĞI ADIMLARA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR VERECEK"

        Diğer yandan, Reuters'a konuşan Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy'nin İstanbul'daki görüşmelere katılıp katılmayacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından belli olacağını söyledi.

        Zelenskiy de havalimanında yaptığı açıklamada, "Ukrayna atacağı adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar verecek. Ukrayna, Rusya ile görüşme konusunda ABD heyeti ile temas halinde" dedi.

        GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.

        Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır.

        Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...