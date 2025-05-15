Gözler İstanbul'da: Rus ve Ukraynalı heyetler barış müzakereleri için bir araya gelecek

3 yılı aşkın süredir devam Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler bugün barış müzakereleri için Türkiye'de olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı "Ukrayna ile İstanbul'daki doğrudan görüşmeler yeniden başlatılsın" teklifinin ardından Rus ve Ukrayna heyetler, bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Rus lider Putin'in İstanbul görüşmeleri teklifiyle diplomasi trafiği arttı, dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Putin'i Türkiye'de görüşmeye davet etmesiyle "Putin görüşmelere katılır mı?" sorusunun yanıtı son ana kadar belli olmadı. Putin'in görüşmelere katılma ihtimali ortaya çıkınca ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'a gelebileceğini söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Putin'in açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rus haber ajansı TASS, görüşmelerin saat 10.00'da başlayacağını ve basına kapalı gerçekleşeceğini bildirdi. Görüşmelere saatler kala taraflardan kimlerin katılacağı belli oldu... Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor Haberi Görüntüle REKLAM RUS HEYETİNDE KİMLER VAR? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri dün gece onayladı. Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor. UKRAYNALI HEYETTE KİMLER VAR? Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu. REKLAM Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak. ZELENSKIY DE ANKARA'DA Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Zelenskiy, günler öncesinde yaptığı açıklamada, Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini ve gelmesi durumunda Ankara'dan İstanbul'a gideceğini söylemişti. TRUMP DA GELMEYECEK Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a geçen ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere göre İstanbul'a gelebileceğini söylemişti. Rusya'dan gelen açıklamanın ardından ABD, Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceğini doğruladı. RUBIO İSTANBUL'A GELECEK NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise Cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kendisinin ve Rubio'nun Cuma günü Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gideceğini söyledi.